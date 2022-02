Il centro raccolta rifiuti in un parco: il Tar boccia il progetto

Il centro di raccolta rifiuti solidi urbani e indifferenziati di San Pietro in Bevagna, per il quale il comune di Manduria ha già speso 50mila euro, non si può realizzare nel punto individuato. Lo ha stabilito definitivamente il Tar di Lecce che si è espresso nel merito accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di proprietari di abitazioni situate nelle vicinanze della discarica controllata.

La vicenda

La sentenza della prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati