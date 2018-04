Kimba, il cane aspetta i bambini: ogni giorno puntuale alla campanella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua storia ricorda quella di Lassie ma con una differenza sostanziale: quello è un film, questa è una storia vera. C'è un cane, Kimba, che è più preciso di un orologio svizzero. Il simpatico meticcio, infatti, si presenta puntualmente, ogni mattina, davanti ai cancelli della scuola elementare De Gasperi a San Giorgio Jonico. Lui arriva cinque minuti prima che suoni la campanella e aspetta i bambini per poter giocare con loro. Dopo di che, gli alunni entrano in aula e lui se ne va a zonzo. Ovviamente fino all'orario di uscita da scuola dei piccoli quando, immancabilmente, lui si fa trovare di nuovo là, ad aspettarli per poter giocare ancora. E la stessa cosa si ripete quando c'è orario prolungato per il tempo pomeridiano: gli scolari escono alle 16.05 e lui è già sul posto da cinque minuti. Una testimonianza speciale, sulla dolcezza infinita del cane e sull'effetto straordinario che il rapporto con un animale così tenero può innescare. All'inizio, per la verità, qualche mamma s'è anche preoccupata temendo che Kimba potesse avere intenti bellicosi ma il timore è durato pochissimo: a Kimba interessano solo le coccole ed è felice di ricambiarle. Non è un film ma una storia vera.