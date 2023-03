Tensione alle stelle a Taranto sul fronte del traffico per le due settimane di “fuoco” che, a partire da oggi, si preannunciano in centro, prima per la cerimonia di giuramento e successivamente per i Riti della Settimana Santa. Si svolgerà, infatti, giovedì 30 marzo sulla Rotonda del Lungomare il giuramento solenne degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell’Arma dei Carabinieri. L’evento torna nel capoluogo jonico dopo 5 anni. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. Tra gli altri, presenzieranno il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, e il Capo di stato maggiore del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Mario Cinque.

APPROFONDIMENTI

IL CASO Corriere multato e scaraventato a terra dai vigili urbani: bufera a Taranto. Ecco i video virali. Il sindaco: accertamenti in corso IL PROBLEMA Caos parcheggi, in arrivo le soluzioni: ecco i progetti del comune

Il programma

Sono previste prove generali nelle serate di oggi, domani e nella mattinata di mercoledì. Di conseguenza, sia per consentire lo svolgimento della cerimonia, sia per agevolare tutte le operazioni preliminari, saranno previste delle variazioni alla sosta e alla circolazione nelle aree interessate con una serie di interdizioni alla viabilità e divieti di sosta. Kyma Mobilità Amat fa sapere che «in occasione della cerimonia del giuramento solenne interforze che riguarderà i giorni mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 sarà interdetta la circolazione veicolare sull’intero perimetro delle vie del Borgo interessate dall’evento».

Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità subiranno variazioni, riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it; le stesse deviazioni saranno attuate oghi e domani, ma dalle ore 20 alle 24 per consentire le prove della stessa cerimonia.

In considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, nelle giornate mercoledì 29 e giovedì 30 marzo i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B potranno parcheggiare la propria auto in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B - C. Gli operatori della Mobilità, pertanto, riterranno validi i suddetti permessi residenti e abbonamenti rilevati in zona diversa da quella riportata sul permesso esposto. Relativamente ai bus scolastici Amat fa sapere che in andata (direzione centro città) non ci sarà nessuna deviazione, fatte salve quelle previste per le linee 3 – 14 – 21 dirette a Porto Mercantile. Al ritorno (dal centro città verso i quartieri periferici) seguiranno le deviazioni che prevedono il transito da via Leonida (fermata provvisoria) per poi indirizzarsi sulle rispettive direttici di marcia.

La protesta

Ieri l’architetto Vincenzo De Palma, presidente dell’associazione “Identità Borgo”, ha raccolto il malumore di numerosi cittadini e dei residenti nel quartiere ed ha scritto al comandante della Polizia locale Michele Matichecchia, che ha firmato l’ordinanza, e per conoscenza al sindaco Rinaldo Melucci. «Non è assolutamente giusto - si legge nella lettera - che la cittadinanza interessata ad un provvedimento così importante ne venga a conoscenza senza avere il tempo materiale per organizzare adeguatamente le proprie esigenze di mobilità, in un periodo di estrema criticità, con pesanti ripercussioni soprattutto per i residenti, commercianti, ristoratori, professionisti, dipendenti di uffici pubblici e privati che vivono o esercitano le loro attività nel Borgo». Il professionista ha fatto poi notare che «per quindici giorni - in considerazione della successiva Settimana Santa - il centro cittadino risulterà praticamente inaccessibile per tutti coloro che utilizzano legittimamente, per le loro irrinunciabili necessità quotidiane il sistema di trasporto privato su gomma». De Palma ha proposto di chiedere alla Marina Militare, nel periodo interessato dall’ordinanza, l’utilizzo gratuito da parte di tutti i cittadini delle aree di parcheggio (Mezzacapo, Ospedale militare, ex stazione torpediniere), già concesse in altre recenti occasioni e di chiedere alla Kyma Mobilità Amat di organizzare corse straordinarie dei propri mezzi, con frequenze relazionate alle prevedibili necessità.