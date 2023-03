Prima la multa, poi la rissa: i vigili bloccano a terra il corriere e lo malmenano, la gente lo difende

Le immagini sembrano provenire da una cittadina degli Stati Uniti. In realtà siamo a Taranto e ciò che è successo questa mattina ricorda molto per dinamiche - ma fortunatamente non per gli esiti - gli States. Succede che un corriere, per fare delle consegne, parcheggia in zona di divieto il pullmino.

Il problema dei parcheggi in città è estremamente sentito e perciò, non trovando altre soluzioni, accosta il proprio mezzo in una zona non consentita. E, puntualmente, arriva la multa.

Cosa è successo

Dopo la consegna, però, succede qualcosa di molto sgradevole che dovrà essere poi analizzato da chi di competenza. Ci sono alcuni video virali che per ovvie ragioni non possiamo pubblicare ma va così: in pratica, alcuni vigili urbani strattonano il ragazzo per farlo uscire dal mezzo. Non si sa se il malcapitato abbia avuto una reazione o abbia offeso gli stessi vigili ma subito dopo si scatena il finimondo.

Una colluttazione vera e propria e i vigili bloccano in maniera fin troppo energica il corriere. Sbattendolo a terra e poi al muro. Scene che non passano inosservate e immediatamente diversi cittadini si schierano a difesa del giovane. Molti insultano gli stessi vigili, si crea un capannello di persone e poi arriva la Polizia per cercare di sedare gli animi.

Dopo qualche minuto, fortunatamente, la situazione torna alla calma. Alla fine, c'è anche chi filma la scena in diretta anticipando che tutto questo sarà inviato all'assessore alla Polizia Locale del comune di Taranto, Cosimo Ciraci.