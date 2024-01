Ex Ilva, Mittal scrive al governo: i negoziati restano aperti. La situazione

I negoziati tra il governo e Arcelor Mittal per l'ex Ilva sono ancora aperti. E la dimostrazione è in una lettera che l'azienda avrebbe inviato all'esecutivo con la disponibilità a riprendere il dialogo, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Dal governo la risposta non si farà attendere: dialogo sì, ma servono impegni reali. Eppure fanno sapere da Palazzo Chigi che i negoziati restano aperti e che ci sarebbero dei margini.

La situazione

Si cerca un'intesa: Mittal fin qui aveva respinto l'ipotesi del Ministero di diluire le proprie quote dal 62% attuale al 34%, con una rinuncia - nella proposta governativa - al controllo condiviso.

Il ministro Urso questa mattina ha detto che «noi abbiamo attivato le procedure doverosamente, vista la situazione in campo anche per quanto riguarda il rifornimento degli impianti.

Abbiamo avviato le procedure che - ha proseguito - possono portare all'amministrazione straordinaria nell'arco di qualche settimana. D'altra parte, se poi il tavolo dovesse fare delle proposte che sono in sintonia con quello che il governo ritiene assolutamente necessario, per la salvaguardia dell'impianto e per il rilancio produttivo, i soci, ovviamente, tra di loro possono sempre discutere, confrontarsi e raggiungere eventualmente un'intesa». «Non possiamo perdere tempo - ha ribadito il ministro - e abbiamo il dovere di intervenire anche per far ripartire da subito la manutenzione di impianti difficili e strategici, e noi dobbiamo garantire la sicurezza dei lavoratori», ha concluso.