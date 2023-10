Ex Ilva, l'azienda tende la mano al governo: l'impegno per definire un nuovo accordo

«Acciaierie d'Italia conferma il proprio impegno a definire un nuovo accordo di collaborazione con le istituzioni italiane per la prossima fase di sviluppo della azienda avendo nel frattempo terminato il piano ambientale fissato dall'Aia nell'anno 2012 che ha consentito di raggiungere obiettivi di livelli emissivi mediamente inferiori del 40% delle Bat Europee».

Lo sottolinea l'azienda (ex Ilva) in una nota, smentendo inoltre ipotesi giornalistiche in merito a presunte iniziative «in corso per l'attivazione nelle prossime ore» della procedura di Amministrazione Straordinaria in quanto destituite di ogni fondamento.

La nota

Acciaierie d'Italia - viene sottolineato - «non commenta le notizie riportate sull'andamento dell'azienda ma rassicura i propri dipendenti, fornitori, creditori e clienti sulla prosecuzione delle attività aziendali».

La società ricorda infine che «dal novembre 2018 , nonostante il Covid e la grave crisi energetica e l'indisponibilità di materie prime conseguenti al conflitto ancora in corso in Est Europa, l'azienda ha investito oltre due miliardi di euro per rafforzare la qualità produttiva, migliorare le prestazioni degli impianti, creare un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo che collabora con i primari operatori sul mercato rappresentando un patrimonio unico nella siderurgia europea a ciclo integrale».