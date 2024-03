Elezioni Provincia, rinnovo del consiglio a Taranto: ecco l'esito del voto, come sono divisi i 12 seggi

Dodici seggi, elezioni di secondo livello per rinnovare il consiglio provinciale di Taranto. Il voto si è svolto ieri, domenica per tutta la giornata. Lo scrutinio è andato avanti fino a sera tardi, con i conteggi necessari con il voto ponderato.

Quattro le liste in campo. Alla fine 5 seggi sono stati ottenuti dalla lista di coalizione di Pd, Movimento 5 Stelle e altre forze di centrosinistra. Eletto per il partito democratico, Lucio Lonoce che è il candidato consigliere più suffragato in assoluto.

Quattro i seggi invece della lista "Comunità jonica" espressione delle forze politiche e dei consiglieri che sostengono il sindaco al Comune di Taranto e il presidente della stessa Provincia, Rinaldo Melucci.

Il centrodestra, che si presentava con due diverse liste, ha ottenuto complessivamente 3 seggi. Di questi due sono consiglieri provinciali eletti da Fratelli d'Italia e uno è eletto da Forza Italia.

Un esito commentato come una "vittoria" sia dalle forze di centrosinistra "Terra jonica" che dalla coalizione di Melucci. E anche il centrodestra evidenzia la "sconfitta" del Pd.