Droga ed esplosivi in casa i finanzieri arrestano un 63enne

Lo hanno beccato con 25 chilogrammi di marijuana, cinque grammi di cocaina e due ordigni esplosivi. E naturalmente lo hanno arrestato. Nella rete dei finanzieri un tarantino di 63 anni, Ciro Vacca, fermato dagli uomini del Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce. L’operazione ha avuto inizio durante la tarda mattinata di ieri quando i finanzieri hanno individuato una abitazione sita in agro di Lizzanello in uso ad un noto pregiudicato, al cui interno avevano fondato motivo di ritenere fossero detenute sostanze esplosive e stupefacenti.Successivamente i finanzieri hanno fermato il pregiudicato mentre, a bordo di un ciclomotore, si accingeva a raggiungere la propria abitazione. L'immediata perquisizione dell’immobile, una villetta con giardino, portava al rinvenimento, all’interno di un ripostiglio, di due ordigni esplodenti di evidente fattura artigianale muniti di miccia e tre involucri di cellophane contenenti marijuana, dal peso complessivo di 25 kg circa. Dopo di che, grazie anche all'ausilio di un cane antidroga, è stato trovato, in un bicchiere di plastica, in quantitativo di 5 grammi di cocaina, nonché 920 euro in contanti e due banconote da 20 euro risultate contraffatte. La vendita della droga avrebbe fruttato 250mila euro.L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere Borgo San Nicola a disposizione del pm, Carmen Ruggiero, che ha assunto la direzione delle indagini.