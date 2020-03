Donano il sangue e poi tutti in sala operatoria: così i medici hanno salvato dall'emorragia una bambina di otto anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre giocava in casa era finita contro una vetrata e le schegge le avevano reciso l'arteria femorale e l'inguine, procurandole una emorragia potenzialmente letale. Così, il 17 marzo, trasferita d'urgenza dal Pronto soccorso del San Pio di Castellaneta all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto , una bambina di otto anni ha trovato ad attenderla una équipe di medici di chirurgia vascolare, che le ha salvato la vita.La squadra di medici - guidata dal primario Giovanni Impedovo - aveva appena terminato di donare il sangue nella struttura sanitaria, per la carenza cronica di questi giorni di emergenza Covid-19. E si è quindi precipitata in sala operatoria, con l’arrivo della paziente dopo le 13. La bambina è ora fuori pericolo.