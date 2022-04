In piazza della Vittoria si commemora il 25 aprile. Le iniziative in occasione del 77° anniversario della Liberazione

Il 25 Aprile arriva ogni anno, è vero, ma questo 77° anniversario della Liberazione quest'anno si arricchisce di altre connotazioni alla luce di quanto sta accadendo tra Ucraina e Russia. In mattinata si è svolta la celebrazione in piazza della Vittoria, alla presenza del Prefetto di Taranto Demetrio Martino, nella sua qualità di rappresentante del Governo, accompagnato dall'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, comandante del Comando Marittimo Sud. Alla commemorazione solenne della ricorrenza state invitate a partecipare le autorità civili, militari e religiose.

APPROFONDIMENTI LECCE Festa della Liberazione, il Salento non dimentica. Le manifestazioni... L'INTERVISTA Il 25 aprile, la Resistenza e i valori della memoria secondo Fausto...

Il 25 aprile, la Resistenza e i valori della memoria secondo Fausto Bertinotti

La cerimonia



E sempre nell'ambito delle iniziative per il 25 aprile, Festa della Liberazione, l'Anpi provinciale di Taranto ha organizzato una cerimonia presso il cippo dedicato al partigiano tarantino Pietro Pandiani. L'evento si è tenuto dopo la conclusione della cerimonia ufficiale in piazza della Vittoria, presso il cippo, situato nel Lungomare Vittorio Emanuele III (all'angolo con via Nitti). Durante l'iniziativa è stata depositata una corona di fiori e ci saranno alcuni interventi, tra cui quello del presidente provinciale dell'Anpi, Riccardo Pagano.