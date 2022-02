Per il Castello Aragonese di Taranto quasi 3 milioni di euro per il restauro

Il Ministero della Cultura investe 2,75 milioni nel Castello Aragonese di Taranto per il restauro e il risanamento conservativo. L'intervento «Le stagioni di un Castello» rientra tra i 38 Grandi Progetti Beni Culturali previsti sul territorio nazionale, varati dal Ministro della Cultura Dario Franceschini - e oggi approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni - perché considerati determinanti per favorire la crescita economica e sociale dell'Italia. L'intervento si inserisce nella profonda collaborazione culturale tra Ministero e Marina Militare italiana, proprietaria del Castello.

La fortezza tra i due mari

La fortezza è una delle più monumentali e antiche della costa italiana. Il progetto, in particolare, prevede lavori di restauro e risanamento conservativo finalizzati al riuso per funzioni e attività culturali, attraverso un progetto integrato di scavo stratigrafico, consolidamento strutturale e restauro dei resti antichi, insieme a interventi di valorizzazione funzionali alla fruizione dei resti archeologici portati alla luce come la cava di età arcaica, i resti murari di età ellenistica, bizantina, normanna e prearagonese e di ipogei funerari riutilizzati come insediamenti rupestri.

Il progetto prevede, inoltre, l'allestimento di una sezione espositiva per i reperti archeologici rinvenuti in loco e un'attività di catalogazione informatizzata per renderli accessibili al pubblico in modalità open data e l'applicazione di tecnologie in realtà aumentata.