Blitz della Finanza nei negozi: sequestrati 11mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute

Prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica in alcuni negozi di Manduria, Sava, Lizzano, Monteiasi e Palagianello.

Blitz dei finanzieri

Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo PEF di Taranto, della Compagnia di Manduria e Martina Franca nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 11.200 prodotti, tra i quali articoli di bigiotteria e giocattoli privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Le denunce

All’esito degli approfondimenti investigativi svolti, i titolari di 6 delle rivendite interessate dai controlli sono stati denunciati.