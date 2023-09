Roma e Napoli, operazione interforze: 500 uomini in campo. Perquisizioni a Tor Bella Monaca e ai Quartieri Spagnoli

Blitz a Roma e Napoli a Tor Bella Monaca e nei Quartieri Spagnoli. Dalle prime luci dell'alba oltre 500 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità «Alto Impatto». Le due vaste operazioni hanno l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale e garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Al setaccio vengono passati i quartieri di Tor Bella Monaca a Roma e Montecalvario, nei quartieri di spagnoli di Napoli. Sono in corso numerose perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

I blitz a Tor Bella Monaca e ai quartieri spagnoli di Napoli

Nella Capitale l'attività, pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e coordinata dalla Questura di Roma, a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in corso perquisizioni tese alla ricerca di armi e droga in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia.

A Napoli l'attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosiddetti Quartieri Spagnoli ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti.

Elicottero, droni e cani antidroga a Tor Bella Monaca

Controlli a tappeto in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un elicottero e diversi droni stanno sorvolano la zona, mentre i cani antidroga, al seguito degli operatori delle forze dell'ordine, stanno setacciando box, cantine e abitazioni. Sul posto sono presenti numerose squadre di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che stanno setacciando la più grande piazza di spaccio del quartiere. Verifiche stanno interessando anche le palazzine popolari. In tutto sono in campo circa 500 unità delle forze dell'ordine, coadiuvate anche da vigili del fuoco e vigili urbani. Presente anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Nel corso delle attività vengono controllati i box auto e gli appartamenti, anche per scovare eventuali occupazioni abusive. In campo anche gli operatori di Acea e Ama per il ripristino del decoro ambientale. L'operazione è stata avviata a pochi giorni di distanza dall'aggressione al prete antimafia don Antonio Coluccia.