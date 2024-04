Terremoto oggi Napoli, forte scossa (doppia) questa mattina alle 9,45: magnitudo 3.1 e 3.7. Diverse le segnalazioni

Forte scossa di terremoto a Napoli questa mattina. L'evento tellurico è stato sentito dai Campi Flegrei fino al centro città. Sono state due scosse, di 3.1 e 3.7.

#terremoto a #napoli rilevato da smartphone app Rilevatore Terremoto. L'hai sentito? — Earthquake Network (@SismoDetector) April 14, 2024

«Terremoto a Napoli, non forte ma molto percepibile, voi lo avete sentito?», si legge su X.

Il dettaglio condiviso dal Comune di Pozzuoli

COSA STA SUCCEDENDO

Uno sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri della città di Napoli. Intorno alle 9.45 due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come Chiaia e la zona ospedaliera. L'epicentro dello sciame si trova nel comune di Pozzuoli e a varie profondità.

Campi Flegrei, il magma è risalito di 4 km: relazione choc sul rischio eruzione. «Prepararsi ad allerta superiore»

LE REAZIONI

«Come spesso accade con questa fase di #Bradisismo pochi minuti dopo, spesso pochi secondi dopo, la scossa principale ce n'è un'altra più debole con epicentro e pochi metri dalla precedente. Sono state entrambe ben percepite nell'area nord-ovest di Napoli», scrive Biagio su X.

BACOLI

«Non ci sono danni, ci sono state numerose scosse anche di magnitudo significative, abbiamo ricevuto diverse chiamate dai cittadini per avere informazioni e chiarimenti». Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito dello sciame sismico in corso dalla scorsa notte, con un paio di scosse più sostenute che si sono verificate questa mattina nell'area dei Campi Flegrei e avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli. Il sindaco del comune che si trova nell'area bradisismica aggiunge: «Pochi giorni fa è stato approvato dopo 48 anni il Piano Urbanistico Comunale che consentirà i lavori per l'arretramento della stazione di Torregaveta e la realizzazione della più importante via di fuga per Bacoli e Monte di Procida, che attraversa le due città verso Pozzuoli. È una strada di sette metri di larghezza immaginata negli anni '80, saranno investiti oltre 30 milioni di euro, si tratta di una via di fuga importantissima per oltre 40 mila persone».