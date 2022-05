Barletta-Martina a Taranto, qualche auto sfasciata e seggiolini divelti. Ecco cos'è successo

Barletta-Martina si è giocata a Taranto oggi pomeriggio, nonostante le due società avessero chiesto una sede diversa (Matera). Per la cronaca sportiva: era la finale del campionato di Eccellenza pugliese, ha vinto il Barletta per 4-2 ai supplementari, dopo un 2-2 al termine dei 90', ed è stato promosso in Serie D. In campo è stato uno spettacolo, sugli spalti anche: oltre 3.500 tifosi, nonostante si giocasse in campo neutro.

Barletta-Martina, spettacolo rovinato

Spettacolo rovinato, però, da qualche facinoroso fuori. Qualche auto è stata distrutta, con delle scritte. È accaduto prevalentemente nei pressi del settore gradinata, quello occupato dai tifosi del Martina. Storica la rivalità, all'interno della stessa provincia, tra i biancazzurri e i rossoblù. In tribuna centrale, invece, alcuni sostenitori biancorossi hanno divelto dei seggiolini. Sui social, per altro, anche qualche denuncia legata al furto delle sciarpe.