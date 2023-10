Atti persecutori da parte dell'ex di una parente: Gianni Sperti in tribunale

Gianni Sperti vittima di atti persecutori. Il popolare volto tv, opinionista di “Uomini e Donne”, trasmissione condotta da Maria De Filippi su canale 5, ieri mattina si è presentato in Tribunale, dinanzi al giudice Loredana Galasso, per deporre nel processo che lo vede parte offesa.

Minacce dall'ex compagno di una familiare

Imputato un 51enne di San Giorgio, ex compagno di una familiare di Sperti.

L’uomo è chiamato a rispondere delle minacce e degli atteggiamenti ossessivi ai danni dell’artista pulsanese. La vicenda risale a tre anni fa e ruota sulla persecuzione subita da Sperti, testimoniata dai numerosi e pesanti messaggi ricevuti dalla vittima. Minacce che, per un periodo, costrinsero Sperti a modificare le sue abitudini e a non uscire da solo per il timore di essere aggredito. L’artista, parte civile mediante l’avvocato Marco Pomes, ieri ha confermato i termini della sua denuncia.