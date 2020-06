Alessandra Amoroso e i Boomdabash su una spiaggia pugliese per il video di “Karaoke”

Alessandra Amoroso con i Boomdabash hanno scelto una spiaggia di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, per girare il video del loro ultimo singolo, “Karaoke”, destinato a diventare il tormentone dell’estate 2020. Sul posto già da venerdì scorso, la troupe della produzione “Borotalco Tivù” ha allestito il set su una delle tante spiagge della località marina sullo Jonio dove ieri sera è stato registrato il videoclip per la regia di Fabrizio Conte che da anni segue la band (Conte ha firmato anche il video di Mambo Salentino).

Musica, tornano i Boomdabash con Alessandra Amoroso: arriva "Karaoke"

Una festa in stile caraibico sulla sabbia bianchissima illuminata dai fari e con musica sparata a palla da un enorme impianto acustico. Protagonisti della festa d’estate, la bella Alessandra Amoroso con i Boomdabash e una quarantina di comparse, tutte manduriane, selezionate nei giorni precedenti.



Nella storia del clip di Karaoke, la festa notturna sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna conlcude il viaggio che i cinque amici percorrono a bordo del pullmino Wolkswagen di colore giallo anni ’60, già utilizzato nel precedente videoclip di Mambo Salentino, con tappe alla Salina dei Monaci e le dune di Specchiarica. Tra una ripresa e l’altra la cantante leccese non si è risparmiata ai suoi numerosi fans prestandosi generosamente ai selfie di rito.

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA