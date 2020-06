Tracce di Salento in "Karaoke": nel nuovo video di Boomdabash e Amoroso spunta la casa di Vincent

Ultimo aggiornamento: 19:38

Tracce guagnanesi nel nuovo video di Alessandra Amoroso Boomdabash . Una parte del video del loro n uovo singolo “Karaoke” , che da oggi è disponibile online su tutte le piattaforme digitali, sarebbe stata girata infatti in uno dei luoghi simbolo di Guagnano, l’Eremo di, estroso pittore e scultore noto non soltanto per le sue opere ma anche per l’eccentrica dimora situata nel cuore delle campagne di Negroamaro. Sono stati gli stessi cantanti, tutti salentini, a pubblicare sui loro profili social scatti inequivocabili in cui compaiono tracce evidenti della coloratissima struttura.Si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di scatti realizzati alcuni giorni fa, durante le riprese blindatissime di cui nessuno, a parte gli addetti ai lavori, era a conoscenza. Una conferma ulteriore, dunque, dell’amore dei cantanti per la loro terra natia di cui non hanno mai fatto mistero.