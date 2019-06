Esce “Mambo salentino”, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce il 7 giugno Mambo Salentino, nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso. Il brano nasce dall'amicizia che lega gli artisti, un rapporto di reciproca stima e affetto genuino che dura da molti anni. «Siamo molto felici di tornare a duettare con Alessandra - dichiara la band -, una persona estremamente speciale per noi, non solo un'amica ma un'artista di grande talento dotata di una rara sensibilità. La nostra prima collaborazione risale al 2015 in “A tre passi da te” e già allora avevamo instaurato un ottimo feeling. Con il Salento nel cuore abbiamo voluto lavorare a questo nuovo singolo che affonda le radici nel grande amore che nutriamo per la nostra terra».«È stato tutto molto naturale, è stato come essere in famiglia - racconta Alessandra Amoroso - sono felice di questa collaborazione che ci riporta a casa e ci fa raccontare la nostra terra, le nostre radici, il nostro Salento. I Boomdabash mi hanno accolta a braccia aperte... e mi hanno fatto preparare moltissimi caffè!». Dal 7 giugno sarà inoltre disponibile il video di «Mambo Salentino», girato in una masseria a Martina Franca, prodotto da Borotalco Tv e diretto dall'attenta regia di Fabrizio Conte.