Addio ad Antonio, funerali blindati per la vittima della baby gang

Funerali blindati per Cosimo Antonio Stano, il sessantaseienne manduriano per la cui morte sono indagati 14 ragazzi del posto, dodici dei quali minorenni. La cerimonia funebre, per volere dei parenti, è stata fatta in forma strettamente privata nella piccola chiesetta di Sant’Anna situata all’interno di una casa di riposo. Un luogo recintato il cui ingresso è stato riservato solo ai parenti più stretti.Per sfuggire alle telecamere la famiglia di Stano aveva diffuso una falsa notizia sulla chiesa dose si sarebbe dovuto tenere il rito.A seguire la messa funebre officiata da don Domenico Spina della parrocchia di San Michele Arcangelo c’erano una trentina di persone. Il personale dell’agenzia funebre «La Pietà» di Manduria a cui la famiglia ha affidato il compito del funerale, ha provveduto a tenere lontani i numerosissimi giornalisti e le telecamere che dopo un primo momento di disorientamento sono riusciti comunque ad individuare il luogo del depistaggio.