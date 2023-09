Preolilmpico, l'Italia di De Giorgi vince contro la Repubblica Ceca

L'Italia di Fefè De Giorgi inizia bene la strada verso le Olimpiadi di Parigi. Il torneo pre-olimpico, al via oggi in Brasile, vede gli azzurri del volley battere per 3-1 la Repubblica Ceca. La squadra allenata dal commissario tecnico salentino, finalista all'ultimo Europeo, ha vinto per 3-1, dopo aver perso il primo set. Decisivo Romanò con i suoi 19 punti.

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19)

Italia: Giannelli 8, Michieletto 4, Sanguinetti 12, Romanò 19, Lavia 13, Galassi 13, Balaso (L). Sbertoli, Rinaldi 5. N.e. Scanferla, Bottolo, Cortesia, Bovolenta, Mosca. All. De Giorgi.

Repubblica Ceca: Vasina 12, Zajicek 3, Hadrava 21, Galabov 10, Polak 5, Janouch, Monik (L). Pfeffer, Licek 4, Srb, Sotola 2, Spulak 1. N.e. Trojanowicz, Svoboda. All. Novak.

Arbitri: Fernandez Fuentes (ESP), Robb Charles (CAN)

Durata Set: 30’, 27’, 30’, 22’.

Italia: 5 bv, 18 bs, 10 m, 27 et.

Repubblica Ceca: 4 bv, 17 bs, 6 m, 25 et.