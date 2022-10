Venezia-Bari, settore ospiti soldout in poche ore: il club apre un altro settore

In poche ore i tifosi del Bari hanno esaurito i 1.000 biglietti messi a disposizione dal Venezia nel settore ospiti per la partita di sabato prossimo. E la società lagunare ha attivato, adesso, la vendita dell'intera Curva Nord, il settore attiguo a quello ospiti, per i sostenitori biancorossi: si tratta di altri 1.378 posti (già venduti un centinaio). Il costo del biglietto è di 21,50 euro e comprende il parcheggio a Mestre e il battello per lo stadio.