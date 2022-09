Partita Bari-Brescia: luci e musica al San Nicola. Sei nuovi ingressi allo stadio

Nuovi giochi di luce e musica al San Nicola in occasione dell'incontro Bari-Brescia di sabato 1 ottobre. Lo stadio si farà trovare pronto e sarà anche più accessibile. In vista del match infatti saranno attive sei nuove porte di ingresso al fine di migliorare l’afflusso allo stadio.

Luci e musica

In attesa del match di sabato 1 ottobre alle 14 sono state effetuate le prove di luci e musica il cui video è stato postato sui social dall'Assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.

I nuovo ingressi

Sabato saranno attive sei nuove porte di accesso allo stadio. La società spostiva si è messa al lavoro «per aumentare il numero delle porte di pre filtraggio con l’obiettivo di migliorare e semplificare gli accessi al San Nicola. A partire da sabato, per Bari-Brescia, saranno attive 6 nuove porte di pre filtraggio (2 al varco 11 in Curva Nord, 2 al varco 14 in Tribuna Est e 2 al varco 4 in Tribuna Ovest) che consentiranno a tutti voi di entrare in maniera più agevole e veloce nell’impianto».

«L’adeguamento - si legge in una nota - è stato reso possibile grazie al consueto supporto del Comune di Bari, che ci ha fornito le autorizzazioni necessarie a procedere, e al nostro partner Ventana che ha portato a termine i lavori a tempo di record».