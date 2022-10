Tifosa del Bari mostra il lato B allo stadio: la foto virale. «Con OnlyFans guadagno 5mila euro al mese»

Ci aveva già provato in occasione di Bari-Spal, ma in quell'occasione il suo "lato B" non portò fortuna alla formazione pugliese. Sabato, invece, è andata decisamente meglio: il Bari ha vinto per 6-2 contro il Brescia e la foto del suo fondoschiena, esibito senza vergogna in Curva Nord, è diventata virale sui social. Protagonista di questa bizzarra vicenda la modella Coyote Cutee, 60mila follower su Instagram e attiva anche sulla piattaforma di contenuti a pagamento OnlyFans.

Chi è Coyote Cutee

La ragazza, una 21enne pugliese, ha pubblicato per la seconda volta in questo campionato di Serie B una foto che la ritrae di schiena, con i pantaloni abbassati, sugli spalti dello stadio San Nicola di Bari. Inutile sottolineare quanto lo scatto sia stato recepito con entusiasmo dal popolo dei social. Coyote Cutee (il suo nome di battesimo non è stato reso noto) è diplomata al liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, è prossima alla laurea in Comunicazione digitale all'Università di Urbino ed è abbonata in Curva Nord allo stadio San Nicola.

«Con OnlyFans guadagno 5mila dollari al mese»

In un'intervista a BariViva.it ha raccontato: «Lavorando come faccio io, sono arrivata a guadagnare tra i 4 e i 5mila dollari al mese, a seconda dei casi. Si parla di cifre al lordo, perché ho una partita Iva e dai guadagni vanno scalate le tasse».

Ma oltre alla volontà di farsi pubblicità, dietro quelle foto allo stadio ci sarebbe anche un messaggio più profondo: «Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna - ha spiegato Coyote Cutee -. Credo che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata; una donna che non si deve mostrare, che non deve andare in giro vestita in una certa maniera. Questo ragionamento significherebbe legittimare le persone a fare violenza su questo tipo di contenuti, invece dobbiamo incentivare la promozione della parità dei sessi: il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore». Al momento, però, a Bari (e non solo) non si parla altro che della sua foto.