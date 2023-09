Lecce, al Via del Mare arriva il Genoa: una vittoria per allungare il sogno

Una big mascherata da matricola. È ildi Alberto, tornato nell’Olimpo del calcio italiano per essere di nuovo protagonista dopo la parentesi della scorsa stagione nel torneo cadetto, vinto con una entusiasmante rimonta. In estate il Grifone è stato protagonista di una campagna acquisti faraonica: la proprietà americana non ha badato a spese pur di mettere a disposizione del giovane e bravo tecnico biellese un organico degno del blasone del club genovese. Basta dire che il Genoa si è assicurato il nuovo centravanti della Nazionale italiana, Mateo, scovato da Robertonel campionato argentino, a fronte di un bonifico sul conto corrente del Tigre 12 milioni di euro. Più o meno la stessa somma investita dalper allestire però l’intera rosa.La squadra allenata da Roberto, partita con la consapevolezza di dover lottare a denti stretti per centrare la seconda salvezza consecutiva dopo quella ottenuta lo scorso 5 maggio, ha cominciato la stagione come nessuno avrebbe mai immaginato alla vigilia. Prima è arrivata la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia (il 1° novembre è in programma al Via del Mare la sfida a eliminazione diretta contro il Parma) dopodiché capitan Strefezza e compagni hanno sfoderato prestazioni di livello al punto da conquistare 8 punti nelle prime quattro giornate di campionato, frutto dei successi ottenuti contro Lazio e Salernitana, e dei pareggi con Fiorentina e Monza. Ora basterà fare risultato contro il Genoa per superare il precedente record in serie A del Lecce died entrare nella storia del calcio leccese con cinque turni di imbattibilità in avvio di campionato.Tutto ciò ha creato grande entusiasmo attorno alla squadra giallorossa al punto da spingere il tecnico D’Aversa a scendere in campo per riportare tutti sulla terra: “I tifosi sono liberi di sognare, noi invece dobbiamo essere consapevoli che la strada che porta alla salvezza è ancora molto lontana. Quindi testa bassa e pedalare”. D’altronde, D’Aversa conosce bene le insidie che nasconde il massimo campionato italiano di calcio e di conseguenza pretende la massima concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Soprattutto oggi in una serata in cui il tecnico pescarese sarà costretto a rinunciare a due pedine importanti dello scacchiere come Federicoe Lameck(ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra, ne avrà per 3-4 settimane). Il primo sconterà la giornata di squalifica post-Monza mentre il secondo si è infortunato nel corso della settimana e probabilmente resterà fuori per un po’ di tempo. Per la sostituzione di Baschirotto si profila un ballottaggio tra Touba e Blin, con il primo in leggero vantaggio; quanto invece alla sostituzione di Banda il prescelto sarà Strefezza che tornerà quindi ad indossare la fascia da capitano. Nel Genoa out Vogliacco e Messias. Fischio d’inizio alle ore 20.45 in un Via del Mare, manco a dirlo, stracolmo di tifosi.