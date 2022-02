Baroni si gode la rosa extralarge del suo Lecce. Nel mirino la serie A

Dopo aver incassato i complimenti pubblici del direttore sportivo Stefano Trinchera per l’ottimo lavoro fin qui svolto alla guida del Lecce, il tecnico Marco Baroni gongola nel vedere l’organico che la società gli ha messo a disposizione per percorrere con maggiore sicurezza la via della promozione della serie A. Al termine della campagna trasferimenti di gennaio, infatti, il Lecce dispone di almeno due opzioni per ogni ruolo del 4-3-3,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati