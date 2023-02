Dagli ultras della Cremonese solidarietà ai tifosi del Lecce: «Stadio vietato? Non entriamo neppure noi»

Nei giorni scorsi il Casms ha vietato la trasferta a Cremona ai tifosi del Lecce residenti in Puglia. Di conseguenza, nel Settore Ospiti dello stadio “Zini”, ci saranno solo tifosi giallorossi residenti in altre regioni d’Italia o all’estero. La capienza del settore è di 2.425 posti a sedere. Il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Puglia ha generato la presa di posizione dei sostenitori della Cremonese che, in una nota, hanno preannunciato di voler disertare la Curva Sud proprio in occasione dell’incontro di sabato.

La nota dei tifosi

«Il calcio è della gente. Così dicevano. Il calcio è fatto di emozioni come quelle vissute da noi a Roma, nel settore ospiti. Settore ospiti per l’appunto. Sabato non entreremo in curva sud, non c’è stadio senza libertà di viaggiare non c’è stadio senza emozioni», alcuni passaggi della nota.