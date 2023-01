Calciomercato chiuso: tutti gli affari delle squadre pugliesi dalla serie A alla serie C

Ore 10.00 - Enyan lascia la Virtus Francavilla - "La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il calciatore Elimelech Enyan all’Aquila Montevarchi 1902 Srl. La società ringrazia Elimelech per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali".

Ore 10.30 - Nocchi via dal Monopoli - "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Piacenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Nocchi".

10.40 - Esposito è del Bari - "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Inter i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani. Nativo di Castellammare di Stabia, Esposito cresce in una famiglia fortemente legata al mondo del pallone, con padre e fratelli calciatori. Insieme con il fratello Salvatore, attualmente allo Spezia Calcio, si trasferisce giovanissimo al settore giovanile del Brescia dove rimane fino al 2014, prima di passare alle giovanili nerazzurre. Le sue precoci qualità vengono notate da mister Spalletti che nella stagione '18-'19 lo fa esordire a San Siro contro l'Eintracht Francoforte in Europa League all'età di 16 anni, 8 mesi e 12 giorni, che ne fanno il più giovane debuttante dell'Inter in una competizione europea. La stagione successiva, con Antonio Conte in panchina, trova il debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund (conquistando un calcio di rigore) e in Serie A contro il Parma diventando il primo giocatore del '02 ad esordire in Massima Serie. Alla prima da titolare contro il Genoa a San Siro, il 21 dicembre, segna su rigore il gol del definitivo 4-0 superando un monumento nerazzurro come Bergomi quale più giovane marcatore dell'Internazionale a San Siro. Nella stagione '20-'21 gioca con le maglie di SPAL e Venezia totalizzando 29 gettoni in B segnando 3 gol, centrando la promozione con i lagunari al termine dei play-off. Passa dunque al Basilea l'anno successivo bagnando con gol l'esordio nel campionato svizzero (saranno 4 reti nelle prime 5 giornate con i rossoblù, con un totale di 7 reti in 34 presenze), e trovando la via del gol anche in Europa Conference League. A luglio di quest'anno va a giocare in Belgio, con la prestigiosa maglia dell’Anderlecht (14 presenze e 1 gol). Ha militato in tutte le giovanili Azzurre, l'ultima in U21 a settembre, in amichevole contro il Giappone insieme ad Elia Caprile. Benvenuto Sebastiano!".

Ore 10.43 - Salcedo saluta il Bari - L'attaccante Eddie Salcedo lascia il Bari. Rientrato all'Inter per fine prestito è stato subito girato al Genoa in prestito con diritto di riscatto.

Ore 12.10 - Pastorini all'Andria - "La Fidelis Andria comunica l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Rodrigo Pastorini De Leon. Nato a Florida, sul campo è cresciuto nel Danubio prima di essere acquistato dal Penarol nel 2010. Successivamente è passato in prestito al Racing, segnando 7 reti in 8 partite nel campionato di Clausura. In patria ha indossato anche le maglie di Montevideo Wanderers (33 gol in 108 partite), Santiago Wanderers e Sud America Montevideo. Nel 2014 l’unica esperienza in Europa con il Petrolul Ploiesti dove ha collezionato 18 presenze. Nella stagione 2021/2022 ha giocato con l’Academia Cantolao in Perù dove ha realizzato 7 reti in 34 partite. Pastorini ha scelto la maglia numero 10 e sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro per il match contro la Virtus Francavilla in programma domani sera alle ore 21.00.

A Rodrigo un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis".

Ore 12.30 - Di Marco al Francavilla fino al 2024 - "La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Torino Fc 1906 per il prolungamento del prestito fino al 2024 di Tommaso Di Marco. Il calciatore piemontese classe 2003, nella stagione in corso, ha collezionato 14 presenze in campionato. La società augura a Tommaso un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione in maglia biancazzurra.

Ore 15.00 - Bari: Terranova alla Reggina - Ora è ufficiale: il Bari ha ceduto il difensore Emanuele Terranova alla Reggina. Dopo il rifiuto del Lecce di cedere Alessandro Tuia, i calabresi hanno virato sull'esperto difensore biancorosso che ha firmato un contratto di un anno e mezzo.

Ore 15.10 - Zenelaj dall'Andria all'Empoli - La notizia era nell'aria da giorni, ora è ufficiale: l'albanese Endri Zenelaj lascia la Fidelis Andria per passare all'Empoli. Il centrocampista classe 2003 è stato ceduto ai toscani a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Fidelis Andria e farà parte della rosa della Primavera allenata da mister Buscè.

Ore 15.45 - Papazov lascia il Foggia - "Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive di Tomislav Papazov al CF Badalona".

Ore 16.35 - Papa Diouf al Brindisi - "La Ssd Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Papa Diouf, attaccante senegalese classe 1989 proveniente dal Kalmar, formazione che milita nel massimo campionato svedese. Il nuovo centravanti biancazzurro vanta importanti esperienze internazionali tra Turchia (İstanbulspor e Boluspor), Cipro (Ermīs Aradippou) e Senegal (Dakar). Vanta nel proprio palmares anche la vittoria del campionato bulgaro tra le fila del Liteks Loveč. Forte fisicamente e dotato di una rilevante tecnica individuale, Diouf può giocare sia da prima punta che da esterno offensivo. Benvenuto Diouf".

Ore 17.45 - Un portiere per il Foggia - "Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Demba Thiam dalla Spal. Il portiere si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. “Arrivo a Foggia per dare il meglio di me. Questa città ha una storia e in tanti me ne hanno parlato. Sono felice di poter giocare qui, farò il massimo per non deludere i tifosi rossoneri. Forza Foggia”, spiega Thiam ai microfoni del club.

Ore 18.08 - Ceccaroni è del Lecce - Il Lecce si è assicurato il difensore centrale Pietro Ceccaroni, 27 anni, proveniente dal Venezia in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è già arrivato nel Salento e domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di mister Baroni.

Ore 18.13 - Matino al Bari - "La Ssc Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Potenza Calcio i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '98 Emmanuele Matino (07.10.98, Napoli); contratto fino a giugno '26 per lui. Dopo aver vestito le maglie di Puteolana e Nocerina in Serie D, l'esordio tra i professionisti a Potenza nel '18 (14 presenze); poi, in due stagioni con la Cavese, ha totalizzato 55 presenze segnando 5 reti. Nella prima parte della stagione è tornato a vestire la maglia rossoblù dei lucani mettendo a referto 18 presenze e 2 gol. Benvenuto Emmanuele !".

Ore 18.15 - Prinelli dal Monza al Francavilla - "La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Prinelli, proveniente dall’Ac Monza. Il giovane centrocampista lombardo, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Successivamente il trasferimento ai brianzoli con cui in questa stagione ha disputato il campionato Primavera da capitano, collezionando 11 presenze, 6 reti e 5 assist. Il calciatore sarà a disposizione di mister Antonio Calabro per la trasferta di Andria".

Ore 18.35 - Benali al Bari, Scavone al Brescia - "La Ssc Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Brescia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista libico, con cittadinanza inglese, Ahmad Benali (07.02.92, Manchester); ha firmato un contratto fino a giugno ‘24. Nel contempo Manuel Scavone è passato a titolo definitivo alla Società lombarda. Nato in Inghilterra da genitori libici, Benali cresce nelle giovanili del Manchester City facendo il suo esordio nei professionisti con la maglia del Rochdale, in Terza Divisione. Nel ‘12 arriva in Italia e firma con il Brescia giocando, in tre stagioni, 90 partite condite da 13 reti. A luglio ‘15, via Palermo, arriva in prestito al Pescara con cui il duttile centrocampista conquista la Serie A (33 presenze e 6 gol in A), rimanendo in riva all’Adriatico anche in Cadetteria fino al gennaio della stagione successiva. La nuova tappa della carriera di Benali è a Crotone dopo rimane praticamente 4 anni conquistando una nuova promozione in A nella stagione ‘19-‘20: con i pitagorici un totale di 28 presenze e 1 gol in A, 62 presenze e 14 reti in B. Dopo aver chiuso il campionato ‘21-‘22 perdendo la finale play-off di B con la maglia del Pisa, torna al Brescia con cui quest’anno ha giocato 12 partite. Ha vestito 12 volte la casacca della Nazionale libica, mettendo a referto 3 reti. Benvenuto Ahmad !".

Ore 18.50 - Macrì dal Lecce al Nardò - Il Nardò, girone H di serie D, si è assicurato le prestazioni del giovane centrocampista Cristian Macrì, classe 2003, proveniente in prestito dalla Primavera 1 del Lecce.

Ore 18.55 - Scambio Viterbese-Virtus Francavilla - "La Us Viterbese 1908 ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla del calciatore Federico Mastropietro. Centrocampista centrale classe 1999 vanta già circa 120 presenze in Lega Pro tutte con la formazione biancoceleste. A sua volta passa alla società pugliese in prestito con diritto di riscatto il calciatore Davide Manarelli. La Viterbese saluta l’esterno classe 2002 augurandogli un grande finale di stagione".

Ore 18.58 - McJannet, il capitano dell'Irlanda U19 al Lecce - Con un grande lavoro sottotraccia il Lecce ha strappato alla concorrenza del Sassuolo un profilo davvero molto interessante. Si tratta di Edward McJannet, classe 2004, centrocampista e capitano dell'Irlanda Under 19. McJannet è cresciuto nel settore giovanile del Luton Town, in Inghilterra.

Ore 19.10 - Un tris di acquisti per il Taranto - "Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver perfezionato con la società Giugliano lo scambio di prestiti tra i giocatori Giuseppe La Monica che si trasferisce in Campania e Manuel Nocciolini che compie il percorso inverso. Contestualmente il club ufficializza l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Giacomo Finocchi dall’Olbia Calcio e del difensore Antonio Boccadamo da L’Aquila Montevarchi. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza nella stagione 2016/17".

Ore 19.23 - Romagnoli è del Lecce - "L’Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli dal Parma Calcio".

Ore 19.30 - Matteo Pisseri torna al Monopoli - "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’US Triestina Calcio 1918 fino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Pisseri. L’estremo difensore classe 1991 ha indossato la maglia biancoverde nella stagione 2015/16 collezionando 33 presenze. Pisseri vanta oltre 400 partite tra i professionisti, disputate con le maglie di Parma, Renate, Catanzaro, Gubbio, Juve Stabia, Ternana, Monopoli, Catania, Pistoiese, Alessandria e Triestina".

Ore 19.58 - Ortisi dal Casarano all'ACR Messina - "Il Casarano Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Pasqualino Ortisi all’ ACR Messina. La Società ringrazia Pasqualino per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive".