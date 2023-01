Manolo Portanova, la carriera e la condanna per stupro. Chi è il centrocampista che i tifosi del Bari non vogliono in biancorosso. E il club ci ripensa

Manolo Portanova e il Bari. La storia può finire ancor prima di iniziare. Il club biancorosso aveva messo gli occhi sul calciatore, di proprietà del Genoa, ma dopo le proteste dei tifosi c'è stata una brusca frenata. La situazione, al momento (mattinata del 31 gennaio) è questa: il Bari ha messo in stand-by la trattativa, chiedendo al Genoa una mezza giornata per pensarci, ma in realtà sta cercando un'alternativa per poter abbandonare la pista. Ma perché i tifosi biancorossi non vogliono Portanova?

Portanova e l'accusa per stupro

Non si discutono le doti tecniche e tattiche del calciatore ma la vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto ha prodotto una frenata. Tanto che anche il Genoa al momento lo ha messo ai margini della rosa, senza più schierarlo. Il 10 giugno 2021 Portanova era stato arrestato (ai domiciliari) con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti duna ventenne di Siena. Sarebbero stati coinvolti anche il cugino, un amico e il fratello William. Era stato rinviato a giudizio e il 6 dicembre 2022 è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione. Da allora non ha più giocato, escluso di fatto anche dal Genoa.

La carriera di Portanova

Manolo Portanova è cresciuto nella Juventus, giocando nell'Under 23 e collezionando tre presenze in prima squadra. Poi il passaggio al Genoa, con cui ha fatto un campionato e mezzo di Serie A e poi la ripartenza dalla B. Il Bari avrebbe voluto prenderlo in prestito, considerando il tutto come un'opportunità tecnica. Le proteste dei tifosi - che hanno minacciato anche di disdire gli abbonamenti a Dazn e Sky - avrebbero fatto cambiare idea alla società, che adesso cerca una trattativa. Tutto in 24 ore e quella condanna che evidentemente pesa anche sull'aspetto tecnico. Per ora Portanova è confinato al Genoa.