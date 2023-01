Spezia-Lecce, probabili formazioni: Blin regista, Di Francesco pronto a tornare titolare

A La Spezia per centrare la quarta vittoria consecutiva e fare un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Il Lecce di Baroni sa quanto la gara del Picco può essere importante nell'economia del campionato. Il tecnico mischia le carte e deve rinunciare a Morten Hjulmand, squalificato per somma di gialli. Pochi dubbi sul sostituto: Alexis Blin, che giocherà davanti alla difesa. E al posto di Blin? Dovrebbe essere la prima grande occasione di Maleh, a sinistra, con Gonzalez a destra. Più difficile vedere lì Askildsen, che potrebbe invece giocare a gara in corso.

Uno sguardo ai diffidati (Di Francesco, Umtiti e Gonzalez), ma senza lasciarsi influenzare. E infatti la difesa non si tocca, davanti invece dovrebbe rientrare Di Francesco dal 1', dopo le belle cose fatte vedere contro la Lazio mercoledì. Colombo o Ceesay? È in vantaggio il primo, ma mai dire mai.

Spezia-Lecce, probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Zovko; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.