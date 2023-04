Serie D, il Nardò stende il Casarano nel derby ma vince anche la Cavese. Il Brindisi espugna Pozzuoli

Davanti vincono tutte. E, adesso, a quattro giornate dalla fine i distacchi rischiano di pesare ancor di più. Nel girone H di Serie D la Cavese vince 4-1 contro il Francavilla in Sinni: a segno Bubas, Gagliardi e Banegas (doppietta). Il gol di Nolè non serve ai lucani. Continua a inseguire il Nardò, che batte il Casarano nel derby tutto salentino e resta a quattro punti dal primo posto. Gol di Ferreira nel primo tempo, bravo a mettere in fondo al sacco dopo un'azione insistita, e Dambros nel secondo, capace di sfruttare gli spazi nella difesa avversaria e andare in fuga. Rossoazzurri in dieci negli ultimi 20'. Per Foglia Manzillo è la battuta d'arresto che spegne anche le più ottimistiche velleità di promozione.

Insegue anche il Brindisi che a Pozzuoli, su un campo storicamente non semplice, batte la Puteolana 2-1. A segno Alex Sirri dopo 12' e Gaetano Dammacco al 22'. L'avvio paga bene, visto che la rete di Avella riapre la gara ma non produce esiti ai fini del risultato. Con un pizzico di sofferenza ma la squadra di Danucci va e resta a -6 dalla Cavese, con lo scontro diretto da giocare alla penultima.

Il Martina di Pizzulli vince a Molfetta e inguaia i biancorossi, sempre più in piena zona playout. Nell'altro scontro diretto per la zona calda, il Gravina pareggia a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator: 1-1. I gialloblù erano passati in vantaggio all'89', poi il pari. Il Barletta resta a contatto con le prime battendo l'Altamura per 1-0 (gol di Scaringella). Il Bitonto, con Figliolia e Maffei, vince contro il Lavello.

In corso di svolgimento: Fasano-Nocerina e Matera-Afragolese.