Calcio, terza categoria pugliese: nel Soccer Stornara entra in campo il presidente, un attaccante di 72 anni

Venticinquesimo minuto del secondo tempo: il patron della Soccer Stornata decide di entrare nella storia. Secondo alcuni si può parlare del giocatore di calcio più anziano al mondo: a 72 anni suonati è sceso in campo con il numero 51 (il suo anno di nascita) e ha disputato gli ultimi 20 minuti di gioco.

Sta facendo il giro del web la storia che arriva dal campo di calcio di terza categoria del Foggiano. Mentre si disputava la partita Soccer Stornata-Ascoli Satriano, Sebastiano Posillipo, presidente della Soccer Stornara, ha calcato il rettangolo verde.

Un esordio vincente

La squadra dei Cinque Reali Siti stava vincendo in quel momento per 5 reti a 2 sugli avversari e domina oramai da settimane l'interno campionato. Il presidente ha occupato la posizione di attacco accolto da un pubblico in delirio sugli spalti. Le immagini del suo ingresso in campo stanno facendo il giro del web.