Lecce, il ritiro precampionato sarà a Folgaria. "Pronti ad ospitare i giallorossi"

Sarà Folgaria ad ospitare il ritiro precampionato del Lecce nella stagione sportiva 2021-2022 in cui la squadra salentina sarà ai nastri di partenza del campionato di serie Bkt. La notizia è stata comunicata dal club giallorosso con una nota ufficiale: "L’Us Lecce comunica che è stato definito il luogo del ritiro precampionato della nuova stagione sportiva. I giallorossi saranno ospiti della località trentina di Folgaria.

L'U.S. Lecce ringrazia l’Apt Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo di Premium Sponsor per la prossima stagione".

"Pronti ad accogliere il Lecce e i suoi tifosi"

"È una grande soddisfazione poter ospitare il ritiro del Lecce Calcio sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana in Trentino - afferma Nicola Port presidente Apt -. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano i grandi eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno. Aspettiamo per un caldo benvenuto tutta la squadra e i loro tifosi".

Date da definire

Soltanto dopo l'ingaggio del nuovo allenatore saranno definitre anche le date del ritiro precampionato del Lecce. Orientativamente, i giallorossi dovrebbero cominciare la nuova stagione nella seconda metà del mese di luglio.