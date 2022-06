Lecce, giovedì il raduno in sede e il 30 la partenza per Folgaria. Il programma e il calendario: in due si aggiungono in seguito

Giovedì prossimo (23 giugno) il Lecce si ritroverà in sede per il raduno. I calciatori sosterranno, a gruppi, le visite presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Poi da sabato 25 la squadra effettuerà un pre-ritiro, fino al 30 giugno, al Deghi Center di San Pietro in Lama. Il 30 la partenza per Folgaria.

Lecce, la lista dei giocatori convocati:

PORTIERI:

Bleve Marco



MARCATORI:

Dermaku Kastriot, Lucioni Fabio, Simic Lorenco, Tuia Alessandro,



ESTERNI DIFENSIVI:

Calabresi Arturo, Gallo Antonino, Gendrey Valentin



MEDIANI CENTRALI:

Blin Alexis, Hjulmand Morten



INTERNI:

Bjorkengren John, Gargiulo Mario, Helgason Thorir, Majer Zan



ATTACCANTI ESTERNI:

Di Mariano Francesco, Listkowski Marcin, Rodriguez Pablo, Strefezza Gabriel



ATTACCANTI CENTRALI:

Coda Massimo

Al gruppo saranno aggregati i seguenti calciatori:

PORTIERI:

Borbei Alexandru, Cultraro Giovanni, Samooja Jasper



MARCATORI:

Ciucci Mattia



ESTERNI DIFENSIVI:

Lemmens Mats



MEDIANI CENTRALI:

VulturarCatalin



INTERNI:

Berisha Medon, Gonzalez Canellas



ATTACCANTI ESTERNI:

Mommo Eetu, Nizet Rob

Helgason e Hjulmand, per il protrarsi degli impegni con le rispettive Nazionali, raggiungeranno il gruppo la sera del 28 giugno.