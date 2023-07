L'Italbasket in visita nel ritiro del Lecce a Folgaria. Presenti il presidente Petrucci e coach Pozzecco

Il presidente Fip Petrucci, il ds del Lecce Trinchera, il Ct azzurro Pozzecco e il team manager giallorosso Vino

Gradita visita questa mattina nel ritiro del Lecce a Folgaria. Nel corso della seduta di allenamento dei giallorossi, al centro sportivo "Marzari" è arrivata una folta delegazione della Nazionale Italiana di Pallacanestro, capeggiata dal Presidente Gianni Petrucci (da alcuni giorni ricopre anche un ruolo dirigenziale nella Salernitana del presidente Iervolino) e da coach Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri si trovano pure loro a Folgaria in questo periodo per la preparazione del Mondiale 2023, che di svolgerà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre 2023. A dare il benvenuto all'Italia del basket sono stati il direttore sportivo del Lecce calcio, Stefano Trinchera, e il team manager Claudio Vino. La delegazione azzurra ha assistito all’allenamento della squadra salentina al termine del quale c'è stato anche un piacevole incontro con mister D'Aversa e i calciatori giallorossi.