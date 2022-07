Prima uscita del Lecce nel ritiro di Folgaria: 14 gol ai dilettanti del Postal

(foto Marco Lezzi)

Nel ritiro di Folgaria la preparazione del Lecce per il prossimo campionato di serie A è giunta al sesto giorno. Questo pomeriggio la squadra allenata da Marco Baroni è stata impegnata nella prima amichevole del precampionato. Un test di allenamento per misurare lo stato di salute della squadra dopo pochi giorni di permanenza nella località trentina. Dermaku e compagni si sono misurati con i dilettanti del Postal, che militano nella terza categoria altoatesina. La partita si è conclusa 14-1 per il Lecce e si è giocata al Centro sportivo Marzari di Folgaria. Bene il neoacquisto Ceesay, autore di una tripletta, e lo spagnolo Rodriguez che ha realizzato una quaterna. Il Lecce è sceso in campo con il 4-3-3 sia nel primo che nel secondo tempo.