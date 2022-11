Cheva come Maradona: a Lecce il murales per il simbolo giallorosso

Chevanton come Maradona. Se il "pibe de oro" è stato omaggiato dalla sua città adottiva con un murales all'interno dei Quartieri Spagnoli, l'ex centravanti giallorosso nei prossimi giorni vedrà completarsi il murales che lo ritrae in una delle sue immagini più iconiche: l'esultanza dopo il gol salvezza messo a segno contro il Napoli dell'8 maggio del 2011. Un'opera che rientra nella serie di iniziative legate al progetto Serie B BKT, grazie al quale nel quartiere stadio è stato consegnato alla cittadinanza un campo di calcetto, proprio in prossimità di questo murales che una volta per tutte sottolinea lo straordinario legame tra la città di Lecce e uno dei più grandi campioni che hanno indossato la maglia giallorossa.