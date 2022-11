Sulla Terra siamo in otto miliardi. Emma Marrone: «Ce ne fosse uno che si fidanza con me». La risposta sui social è virale

«E ci fosse uno che si fidanza con me». Emma Marrone, cantante salentina e volto noto dello spettacolo italiano, ha commentato così la notizia - diffusa ormai su tutti i principali organi di informazione - per cui sulla Terra sono stati superati gli 8 miliardi di abitanti. Un modo ironico per ricordare la propria condizione di single, dopo una vita sentimentale anche piuttosto movimentata negli ultimi anni, compresa una lunga storia d'amore con Stefano De Martino, oggi fidanzato di Belen. Così Emma, che ha commentato la pagina satirica "Trash Italiano", che posta quotidianamente situazioni divertenti.

I commenti

Ha raccolto, intanto, una serie di commenti di ragazzi che si propongono di "fare da fidanzati". In fondo Emma piace anche per questo, per quella sensazione di essere una come tante, ma con un enorme talento.