È morto Matteo Silvestri, aveva 33 anni: «Ciao bomber». In lutto il calcio pugliese

Matteo Silvestri è morto oggi. Aveva 33 anni ed era un calciatore dell'Asd Peschici, squadra di calcio militante terza categoria pugliese e allenatore delle giovanili dello stesso club garganico. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pastore di Vieste, alle 10 di domani (sabato 4 febbraio). Aveva un male incurabile, Matteo.

Ad annunciare la triste notizia il Peschici: «Le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia alla moglie Jessica ed alla figlia, Ciao Caro Matteo Silvestri, buon viaggio campione, che la terra ti sia lieve nel percorso verso il paradiso dove sicuramente continuerai a giocare, con quel bellissimo giocattolo che è il pallone, con gli Angeli che ti saranno Accanto».

Il messaggio del Vieste

Messaggio di cordoglio anche dall'Atletico Vieste: «Oggi Vieste piange un figlio della propria terra, andato via troppo presto dopo aver combattuto a lungo contro un male che ha rivelato essere più forte di lui. Ma Matteo ne è uscito a testa altissima, come si direbbe in gergo calcistico “con la maglia sudata” dopo aver dato tutto, come era abituato a fare sul prato verde del “Riccardo Spina”.

Tutto il Gruppo Sportivo si stringe attorno alla famiglia Silvestri. Un grande abbraccio va anche alla compagna Jessica e alla figlioletta Bianca. Matteo ci sarà sempre e continuerà a vivere in eterno nel cuore di chi lo ama».