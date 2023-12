L'ultimo turno del 2023 regala soddisfazioni a Martina e Casarano e delusione, invece, a Nardò, Fasano e Gallipoli. Di corto muso, termine particolarmente modaiolo negli ultimi tempi, i rossazzurri espugnano Bitonto e tornano al successo dopo tre turni magri. La rete di Celli è sufficiente per portare a casa tre punti e lasciare invariato il distacco (9 punti) dalla vetta. Non sono pochi ma è lecito ipotizzare un calo della capolista Team Altamura che viaggia a ritmi sostenuti. «Non possiamo che essere contenti per questo successo - sottolinea mister Giuseppe Laterza - perchè venivamo da un periodo non buono e da una prestazione non positiva. L'unico rammarico è di non aver chiuso prima il match». Al rientro dalle feste, domenica 7 gennaio, la prima di ritorno propone la trasferta sul terreno del Rotonda. Aggancia il secondo posto il Martina che inanella la terza vittoria di fila e supera il Gallipoli sul neutro di Ugento. I tarantini si confermano una positiva realtà del girone. «Vittoria difficile - commenta il tecnico Massimo Pizzulli - contro una squadra che veniva da una vittoria e che ha cambiato tanto. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, la squadra è matura e ha saputo gestire i vari momenti della partita». Alla ripresa, trasferta a Manfredonia. Per contro, il Gallipoli resta fanalino di coda ma recrimina per alcune decisioni arbitrali. «Restare in dieci - si sfoga l'allenatore giallorosso Giovanni Cavallaro - alla mezz'ora del secondo tempo ci ha penalizzato, siamo stati danneggiati. Potevamo giocarcela fino alla fine. La partita era equilibrata e avevamo subito gol sull'unico errore». La prima sfida del 2024 è ancora in casa contro il Santa Maria Cilento corsaro mercoledì pomeriggio nel Salento.

Il Nardò cade, a sorpresa, dopo una serie di nove vittorie e due pareggi facendosi infilare di misura proprio dai campani. Una sconfitta maturata nel secondo tempo che dilata il gap dalla vetta a 6 punti e consente l'incursione alla pari del Martina. «A livello statistico - tuona mister Nicola Ragno - ci può stare di incappare in una sconfitta dopo tanti risultati positivi ma ovviamente è una battuta d'arresto che non accetto. Ci è mancata la cattiveria giusta, ora cercheremo di capire cosa non ha funzionato». Il riscatto può arrivare alla prima di ritorno in casa contro la Fidelis Andria. Prosegue il momento-no del Fasano che allunga a nove turni il digiuno di vittorie. Dal 28 ottobre in poi sono arrivate cinque sconfitte e quattro pari. L'ultima caduta in casa della Paganese (2-1) con una reazione nella ripresa che avrebbe potuto anche condurre al pari. A fine gara, squadra e società si sono chiuse nel silenzio stampa, si vedrà nelle prossime ore se la posizione del tecnico Luca Tiozzo è salda o se la dirigenza valuta soluzione alternative per invertire il trend dopo un buonissimo avvio di stagione. Per i brindisini il nuovo anno si apre con una visita in casa del Matera per cercare di ritrovare la strada del successo