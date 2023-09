Il Casarano riacciuffa l'Andria nel recupero. Perde il Nardò. Altamura e Martina prime a punteggio pieno

Un gol di Perez al 94', che si gira sul piede perno e insacca di destro, salva il Casarano dal secondo scivolone consecutivo in casa e dà fiducia per il prosieguo della stagione alla formazione di Giuseppe Laterza, ancora a secco di vittorie. Nel derby del Capozza della terza giornata del campionato di serie D, è l'Andria che passa per prima in vantaggio con Martinez abile a ribadire in gol da pochi passi a metà ripresa. Fin lì c'era stato equilibrio con numerose occasioni, anche nitide, da entrambe le parti. Poi il vantaggio della Fidelis e il Casarano che perde la bussola fino a ritrovarla nei dieci minuti finali, quando un palo di Gjonai e il gol di Perez permettono di recuperare la partita. Gran bella cornice di pubblico al Capozza, con le tifoserie a cantare per tutta la durata del match. Negli altri incontri spiccano i rotondi successi di Altamura, Gelbison e Paganese. Il Nardò perde a Gravina, il Martina vince sul Rotonda, senza gol gli altri derby pugliesi Fasano-Manfredonia e Barletta-Gallipoli.

Serie D/H - 3° turno: Casarano-Andria 1-1; S.M.Cilento-Bitonto 1-1; Altamura-Palmese 3-0; Angri-Gelbison 1-4; Barletta-Gallipoli 0-0; Fasano-Manfredonia 0-0; Gravina-Nardò 1-0; Martina-Rotonda 3-2; Paganese-Matera 4-1.

Classifica: Altamura, Martina 9; Andria, Paganese 7; Rotonda 6; Fasano 5; Gelbison, Barletta, Gravina, Bitonto, Matera, Gallipoli 4; Casarano 2; S.M. Cilento, Manfredonia, Nardò, Palmese 1; Angri 0.