Casarano-Cavese in campo neutro e a porte chiuse

Il Giudice Sportivo con il comunicato odierno, ha reso noto che la gara in programma domenica 16 aprile, Casarano-Cavese, venga disputata in campo neutro ed a porte chiuse. Qui il comunicato ufficiale. Il Casarano sarà giudice della volata per la promozione in serie D a quattro giornate dalla fine, con Cavese, Nardò e Brindisi a contendersi il primo posto e la promozione diretta in serie C. Campani avanti di quattro lunghezze sul Nardò e sei sul Brindisi. Dodici punti ancora in palio. Domenica prossima la Cavese sarà ospite proprio del Casarano allo stadio “Giuseppe Capozza”, il Nardò si recherà in casa dell’Afragolese e il Brindisi attenderà il Molfetta.