Martina sogna. Nardò e Casarano provano a blindare i playoff

Ventottesima giornata complessivamente positiva per le “cinque sorelle” delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, del girone H di serie D. Perde solo il Fasano nel derby contro il Martina che tiene la seconda posizione a sette punti della capolista Team Altamura. Altra prestazione autorevole dei tarantini del tecnico Massimo Pizzulli che chiudono i conti con una rete di Bonanno nel primo tempo ma avrebbero potuto rimpinguare il bottino. I brindisini sono apparsi inferiori esprimendosi non al meglio specie in avvio di gara. «Meritavamo qualche gol in più - sottolinea il tecnico del Martina Massimo Pizzulli -. Abbiamo rischiato solo in mischia negli ultimi minuti. Dopo una gara perfetta come quella contro l'Altamura non era facile replicare». L'allenatore in seconda del Fasano, Vito Costantini, ammette: «Nella prima parte di gara non ci siamo espressi come previsto, abbiamo avuto timidezza nell’affrontare un avversario forte». Giovedì prossimo i tarantini si recano ad Angri, il Fasano ospiterà i primi della classe del Team Altamura.

Il Nardò (a otto punti dalla vetta) si è ripreso il terzo posto nell’anticipo di sabato contro l'Angri. Vittoria netta per 3-0 e bel gioco per i granata che dopodomani si recheranno a Manfredonia per tenere il passo delle rivali. «Contro l’Angri - ha detto il tecnico Massimo Costantino - oltre alla vittoria abbiamo espresso un’ottima qualità di gioco. Ripenso alle gare precedenti in cui avevamo proposto bel gioco ma erano mancate le segnature». Anche il Casarano sorride e si riprende un posto nei playoff scavalcando il Matera e rosicchiando due punti alla Fidelis Andria.

L’obiettivo dei rossazzurri che si sono sbarazzati con un secco due a zero della Paganese, è quello del secondo posto nella migliore condizione possibile gli spareggi. «Abbiamo meritato la vittoria - ha spiegato l'allenatore Giuseppe Laterza - abbiamo costruito di più e segnato. Abbiamo subito praticamente nulla e nella fase di non possesso i ragazzi hanno fatto benissimo. Sono fortunato ad avere un gruppo così importante».

Pareggio preziosissimo per il Città di Gallipoli che strappa un punto sul difficile campo della Fidelis Andria. I giallorossi hanno subito lo svantaggio ma sono stati bravi a reagire e a raggiungere il pari con Trinchera a dieci minuti dalla fine. Giovedì prossimo la formazione allenata da mister Giovanni Cavallaro ospiterà la Palmese, una delle formazioni più in forma del girone. «È un punto importante, peraltro ottenuto contro una squadra costruita per vincere il campionato - evidenzia il difensore Daniele Fruci -. Siamo venuti qui con la testa giusta: sotto questo punto di vista siamo cresciuti molto. Nel calcio può succedere di tutto: il pareggio non è tecnicamente una vittoria, ma domenica è stato come se lo fosse». A sei giornate dalla fine della regular season, tutto è ancora in bilico. Martina e Nardò possono ancora matematicamente sperare, di contro il Team Altamura sta dimostrando a suon di risultati e prestazioni di meritare la vittoria del campionato, il Casarano punta il secondo posto, il Fasano cerca i punti mancanti per la salvezza matematica così come il Città di Gallipoli ancora impantanato nella zona pericolosa.