Dodicesimo turno in chiaroscuro per le "cinque" sorelle nel girone H e due derby in programma domenica prossima. Il Casarano si appropria del secondo posto solitario dietro il Team Altamura centrando l'undicesimo risultato utile consecutivo, la terza vittoria (quarta casalinga) di fila. Contro il Santa Maria Cilento non c'è stata partita perchè i rossazzurri hanno scritto il risultato nel primo tempo (2-0), per poi gestire nel secondo senza grossi patemi. Segno di maturità e lucidità. Ciliegina sulla torta l'ingaggio dello svincolato attaccante Vincenzo Corvino che torna a Casarano dopo otto stagioni. «Questa partita mi preoccupava - ha sottolineato il tecnico Giuseppe Laterza - perchè veniva dopo l'impegno di Coppa ma i ragazzi hanno approcciato bene e sono stati bravi. Corvino? Dobbiamo essere bravi a inserirlo nel modo giusto». Si giocherà con ogni probabilità sabato pomeriggio sul neutro di Ugento il derby contro il Gallipoli.

Il Nardò si fa bloccare in casa dal Manfredonia (1-1) che conferma il proprio trend positivo in trasferta. I granata non sono stati capaci di capitalizzare il vantaggio iniziale e chiudere la gara subendo in contropiede il gol del pareggio alla fine del primo tempo. Vani gli assalti nella ripresa che congela un pari che delude il tecnico Nicola Ragno: «Sono arrabbiato perchè siamo organizzati sulle palle inattive e non potevamo prendere quella ripartenza allo scadere del primo tempo. Sono partite che se non le chiudi rischi, poi nel secondo tempo abbiamo creato tante palle gol». I neretini si recheranno tra cinque giorni sul campo del Fasano sconfitto di misura (0-1)) ad Altamura. I biancazzurri, che non vincono dal 28 ottobre e hanno racimolato solo due punti nelle ultime quattro gare, hanno tenuto testa alla capolista salvo subire la rete decisiva a poco più di un quarto d'ora dalla fine sugli sviluppi di un calcio piazzato: «Ci è andata male - spiega l'allenatore Luca Tiozzo - chi segnava per primo vinceva e così è stato».