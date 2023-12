Un Bari disorganizzato cade a Lecco: decide Buso

Un Bari poco organizzato e incapace di pungere, perde a Lecco. Decide un gol di Buso nel corso del secondo tempo, dopo che il palo aveva salvato Brenno su una punizione di Crociata. Il Bari non ha gestito male la gara ma non è mai stato pericoloso, se non per un paio di palloni messi dentro. Per la squadra di Marino è la seconda sconfitta consecutiva.

Lecco-Bari 1-0

Marcatori: 25'st Buso (L)

Lecco (4-3-3): Saracco, Celjak (c), Degli Innocenti (1'st Galli), Bianconi, Caporale, Crociata, Ionita, Lepore (19'st Di Stefano), Lemmens, Novakovich (33'st Eusepi), Buso (40'st Agostinelli)

A disp.: Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli

All.

E. Bonazzoli

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (31'st Aramu), Benali, Acampora (41'st Edjouma), Sibilli, Nasti (12'st Diaw), Achik (31'st Morachioli)

A disp.: Pissardo, Matino, Bellomo, Faggi, Zuzek, Pucino, Koutsoupias, Frabotta

All. P. Marino



Arbitro: Sig. Niccolò Baroni (Firenze); assistenti: Sig. Thomas Miniutti (Magnago) e Sig. Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Quarto Ufficiale: Sig. Luigi Catanoso (Reggio Calabria). VAR: Luca Pairetto (Nichelino), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Celjek (L), Novakovich (L), Degli Innocenti (L), Nasti (B), Vicari (B), Di Stefano (L), Lemmens (L), Dorval (B)

Angoli: 3-4

Rec.: 1'pt; 5'st

Note: il calcio d'inizio simbolico in occasione della Giornata Internazionale sulla Disabilità è stato dato da Roberto Pini dell'Associazione Oltretutto

Stadio 'Rigamonti-Ceppi' , Lecco; cielo sereno, 4°C, terreno in sintetico; 4.878 spettatori (853 tifosi ospiti, settore esaurito)