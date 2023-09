Lecce sogna: la quota scudetto del Leccester scende a 250

Il "Leccester" fa sognare i tifosi. Sogni di scudetto, addirittura. Sogni Champions, Europa, Conference League. Come mai è successo in passato. Sono bastate le prime cinque partite del campionato a D'Aversa e i suoi ragazzi per entrare nella storia del club giallorosso. Secondo posto, terzo posto e sfida di domani a Torino contro la Juve con un punto in più dei bianconeri. Il Salento sogna ad occhi aperti. A gettare acqua sul fuoco proprio il tecnico D'Aversa che ha ammonito tutto l'ambiente: «Non siamo il Leccester», ricordando il paragone, a suo dire, frettoloso con il Leicester di Claudio Ranieri che nel 2015/2016 vinse la Premier League. Qualcosa di impensabile, appunto.

Il Lecce conquista anche i bookmaker: il suo terzo posto solitario dopo cinque turni di Serie A è un bilancio che "stuzzica" i betting analyst, vista l'evidente analogia dei salentini con l'underdog più celebre degli ultimi anni. Proprio come il Leicester, infatti, gli uomini di D’Aversa si trovano a 11 punti dopo cinque giornate, avendo totalizzato tre vittorie e due pareggi.

Risultati che in un mese e mezzo hanno portato la quota scudetto dei giallorossi dal 1.000 di inizio stagione all'attuale 250 proposto da Betflag e Scommessemania, un taglio quasi unico per le squadre abitualmente considerate in lotta per la salvezza.

Le somiglianze con le Foxes di Ranieri non finiscono qui: proprio come i colleghi britannici, gli uomini di D’Aversa si trovano a 11 punti dopo cinque giornate avendo totalizzato tre vittorie e due pareggi. Stesso ruolino di marcia e stessa differenza reti: +4 per entrambe le formazioni a questo punto del campionato. E poi c'è il giocatore fin qui più rappresentativo: in cinque turni, Nikola Krstovic ha messo a segno lo stesso numero di reti (3) di Jamie Vardy nel 2015/16. Il bomber inglese chiuse poi al secondo posto nella classifica marcatori, con 24 centri, di un soffio dietro Harry Kane (25) e a un passo da un'altra impresa. Quella del 9 del Lecce, anche lui in lista per il titolo di capocannoniere, pagherebbe 66 volte la posta. Primo obiettivo dei salentini rimane comunque la salvezza, e buone notizie arrivano anche da questo fronte: la permanenza in Serie A vale ora 1,20, davanti a Genoa (1,40), Cagliari e Frosinone (entrambe a 1,72).