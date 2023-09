Roberto D'Aversa è il miglior allenatore del mese in Serie A. Prima del match con il Genoa la premiazione

Roberto D'Aversa è l'allenatore del mese di agosto per la Serie A. Il premio è stato assegnato dalla Lega di Serie A, e sarà consegnato al tecnico dei giallorossi, sorpresa di questa prima parte di campionato, pochi minuti prima dell'inizio del match contro il Genoa (venerdì sera, ore 20.45, allo stadio Via del Mare). Il Lecce di D'Aversa ha vinto due partite e ne ha pareggiate altrettante nelle prime quattro partite ed è attualmente al quarto posto in solitaria, dietro a Inter, Juventus e Milan.