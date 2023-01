Lecce-Milan, probabili formazioni: Maleh torna in panchina, Di Francesco confermato

Lecce-Milan, Davide contro Golia ma con Davide che sta benissimo e Golia che è stato schiaffeggiato in settimana dal Toro. Si arriva così alla partita del Via del Mare (domani, ore 18) che può rappresentare per i giallorossi una svolta definitiva e magari il sesto risultato utile di fila, per i rossoneri, invece, un punto di ripartenza, a patto che il risultato sia favorevole a Pioli. Il Lecce non perde dalla gara interna contro la Juventus a fine ottobre, sosta per i Mondiali compresa. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, con lo scalpo di Atalanta e Lazio nello spogliatoio. Il Milan, invece, domenica scorsa si è lasciato riprendere dalla Roma in maniera molto ingenua e mercoledì è uscito dalla Coppa Italia per mano dei ragazzi terribili del Torino.

Formazioni: pochi dubbi per Pioli, che conferma il 4-2-3-1 e cercherà presumbilmente una gara d'attacco. Anche Baroni sembra avere le idee chiare: davanti Di Francesco sembra ormai il titolare e Banda dovrebbe partire dalla panchina. Rientra Hjulmand dopo la squalifica, dovrebbe perdere il posto Maleh.

Lecce-Milan, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli