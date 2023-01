Il Milan di Lorenzo Colombo: l'esordio contro la Juve, Ibra e il gol in Europa. La promessa: «Se segno non esulto»

Lorenzo Colombo e il Milan. Storia di un amore interrotto, anzi probabilmente messo soltanto in pausa. L'attaccante del Lecce è cresciuto nel vivaio dei rossoneri, una storia bellissima, poi il prestito alla Spal e adesso al Lecce, con cui sta mostrando a tutti di poter meritare la Serie A. Dalla promessa di non esultare in caso di gol al passato: scorri le slides per ripercorrere la carriera di Lorenzo Colombo.