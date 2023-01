Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino riceverà, il prossimo 21 marzo a Palermo, il premio “Una vita per il calcio” come miglior direttore sportivo d’Italia, all’interno della manifestazione organizzata da Conference403. A consegnare il prestigioso riconoscimento nelle mani del dirigente giallorosso sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’evento. Per il responsabile dell’area tecnica del Lecce si tratta di una gratificazione che, ancora una volta, sottolinea la capacità del dirigente nativo di Vernole nello scovare talenti, soprattutto giovani, che vanno poi a valorizzarsi con benefici che ricadono, oltre che sui giocatori stessi, anche sulle casse dei club per i quali Corvino ha lavorato. Come dimenticare infatti i vari Ledesma, Vucinic, Chevanton e Bojinov scoperti durante la prima esperienza del direttore in giallorosso o i vari Miccoli, Vlahovic, Nastasic, Pulgar, Jovetic, Diawara, Ljajic, Castrovilli nelle altre tappe (Casarano, Firenze e Bologna) che hanno contrassegnato la lunga e fruttuosa carriera del dirigente leccese.

Tutto questo fino ad arrivare al Corvino II col Lecce delle ultime stagioni, con la patrimonializzazione effettuata grazie anche al bel campionato che la squadra di Marco Baroni sta facendo, sfruttando ancora una volta il lavoro del direttore tecnico che ha acquistato per la prima squadra elementi come Hjulmand, Gendrey, Baschirotto, Gallo, Gonzalez e Bistrovic, con altri talenti in rampa di lancio al confine fra la Serie A e la formazione Primavera (Berisha, Vulturar, Borbei, Samek). Uno dei punti di forza del Lecce di quest’anno è stato finora il centrocampo, il cui allineamento titolare vede per l’appunto impiegati tre calciatori portati a Lecce da Corvino, vale a dire i già citati Hjulmand e Gonzalez e il francese Blin. Da quando Baroni ha iniziato a schierare con maggiore continuità il ventiseienne ex Amiens nell’undici titolare, i salentini hanno infatti trovato equilibrio in una mediana che, contestualmente, gioca ora un calcio più offensivo. Con Blin ad aiutarlo in fase di non possesso, anche il livello prestativo di Hjulmand è cresciuto, dato che il danese è ora maggiormente libero di contribuire alla fase di possesso della squadra, tornando a mettere in mostra le qualità già evidenziate in passato anche quando sono i salentini a gestire palla. Non a caso ad oggi il ventitreenne di Kastrup è il primo giocatore della squadra per media di palle recuperate a partita (6.5) e per passaggi chiave prodotti (2.7) cioè passaggi che permettono alla squadra di superare almeno una linea difensiva avversaria.